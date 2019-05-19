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Üsküdar'da yol çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR, Libadiye Caddesi'nde yol çöktü.

Üsküdar'da yol çöktü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR, Libadiye Caddesi'nde yol çöktü. Çökme nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, çöken alanı onarmak için çalışma başlatıldı.
Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Yoldaki göçüğü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, çökmenin olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Çöken alanı onarmak için çalışma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da yol çöktüÜsküdar'da yol çöktüÜsküdar'da yol çöktüÜsküdar'da yol çöktü

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