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Üsküdar'da yolda çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

Çökme nedeniyle oluşan 2 metre derinliğindeki çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yağışın ardından caddede çökme meydana geldi.

Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde, yağış sonrası yolun bir bölümünde çöküntü oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım, İSKİ ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri geldi.

Yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde olan çukurun çevresinde önlem alan ekipler, trafik akışını tek şeritten sağladı.

Çukurun kapatılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Mahalle sakini Berna Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah yağan yağmur nedeniyle kaldırımlarda çökmeler olduğunu ve belediye ekiplerinin gelip kaldırımlarla ilgili çalışma yaptığını söyledi. Bir süre sonra yolda da çökme meydana geldiğini ifade eden Gülpınar, belediyeyi aradıklarını ve durumu bildirdiklerini belirtti.

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Üsküdar yol çöktü

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