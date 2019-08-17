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ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Görüntü Dökümü

-sokaktan görüntü

-sel sularının sürüklediği taş toprak

-vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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