ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı.Harem Sahil Yolu sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı.
Görüntü Dökümü
-Yağmurdan görüntü
-Yoldaki su birikintileri
-Sürücülerin zor anları
-Genel ve detay görüntüler
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