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ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı.Harem Sahil Yolu sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı.

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