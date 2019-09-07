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Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği toplu sünnet şöleni Bağlarbaşı Kongre Merkezinde büyük bir şölenle yapıldı.

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği toplu sünnet şöleni Bağlarbaşı Kongre Merkezinde büyük bir şölenle yapıldı. Sünnet merasiminde kurulan eğlence alanlarının yanı sıra birbirinden güzel sahne gösterileriyle hem sünnet olan miniklere hem de ailelerine keyifli saatler yaşatıldı.
Üsküdar Belediyesi tarafından bugün Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde sünnet şöleni düzenlendi. Yüzlerce çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı atarken, kurulan eğlence alanlarında doyasıya eğlendi.Törene katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer yaptığı açıklamada ‘’Sünnet geleneği hem Üsküdar’ımızda hem ülkemizde bizim birlik ve beraberliğimizi sağlayan güzel geleneklerden bir tanesi. Üsküdar Belediyesi olarak bizler bu geleneği sürdürüyoruz. Her yıl hastanelerimizle beraber Üsküdar’ımızda bulunan Tüm devlet ve özel hastanelerimizle beraber imece usulü çocuklarımızın sünnet merasimini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 830 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirdik. Tabi yaz aylarında okullarında tatil olmasıyla beraber biz bu sünnetlerimizi gerçekleştirdik. Okulların açılmasının hemen öncesinde de güzel bir şölenle bunu taçlandıralım istedik. Çocuklarımızın kıyafetleriyle, hediyeleriyle, sürpriz eğlenceleriyle, ikramlarıyla beraber doyasıya bir gün yaşasınlar istedik. Tabi bizim çocuklarımıza bir takım görevlerimiz, vazifelerimiz var. Hem aile, hem toplum, hem de kurumlar olarak keza öyle. Sünnet bunlardan bir tanesi. Onun haricinde çocuklarımızı, gençlerimizi daha iyi, daha müreffeh bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımızı belediye olarak da sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarımız, bilgi evlerimiz, çocuk üniversitelerimiz, yüzme havuzlarımız, spor merkezlerimiz, parklarımız, bahçelerimiz derken Üsküdar’da çocuk olmak bir başka diyoruz. Tabi ki Üsküdar’da ihtiyaç sahibi olsun veya olmasın böyle bir ayrım koymuyoruz doğrusu. Bize müracaat eden sünnet çağındaki çocuklarımız, bunu yapamamış olan ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarını bizler karşılıyoruz. Hastanedeki işlemleri olsun, çocuğumuzun kılık kıyafetleri ve ikramları olsun bu anlamda bize müracaat eden herkesi bu kapsama dahil ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı. Öte yandan Çocukların sünnet, hastane masraflarının yanı sıra kıyafet ve hediyeler de Üsküdar Belediyesi tarafında karşılandı.

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