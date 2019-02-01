Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürüce biz de unutulmayız." dedi. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi'nin açılışında, gerek Burhaniye gerekse Emniyet mahallelerine komşu oldukları belirterek, buralardaki ibadethanelerde beraber ibadet yaptığı kişilerin cumasının mübarek olmasını diledi. Merhum Hacı Harun Ekşi'nin adına ailesinin böyle bir eseri inşa ettirmelerinin onu ebedi alemde kalıcı kılacağını ifade eden Erdoğan, Peygamberin "Rabb'imiz kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben kendilerine cennette bir bina inşa ederim." dediğini söyledi. Erdoğan, Allah böyle dediği için bu yolda unutulmamak için adımların hayır için atılması gerektiğini vurgulayarak, "Zira unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürüce biz de unutulmayız. Yolumuz bu. Baki öyle diyor. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş' diyor. İşte bu eserler kaldığı sürece bizler de baki olarak anılırız." diye konuştu.

Caminin yapıldığı alanda daha önce bulunan mescidin sıkıntılı olduğunu dile getiren Erdoğan, şimdi ise onun yerine çok daha farklı ve güçlü denilebilecek bir külliye yapıldığını anlattı. Bölgenin depreme dayanıklılık noktasında sıkıntılı olduğunu belirten Erdoğan, külliye olarak yapılan müştemilat içerisinde 2 bin 100 kişilik cami olduğunu, 55 yataklı bir yurdun bulunduğunu, imam ve müezzin için lojmanların yer aldığını söyledi. Erdoğan, bunlarla birlikte şadırvanı, tuvaleti ve çevresinin düzenlenmesiyle toplamda 2370 metrekarelik alan içerisinde böyle bir eserin inşa edilmesinin mahalleye ayrı bir zenginlik ve güç kattığını dile getirdi. - Kentsel dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değindi. Namazın ardından camiden çıkarken bir vatandaşın kendisine kentsel dönüşüm konusunda yaşadıkları durumu aktardığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada malum, depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak... Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım'. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin; böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara belediye başkanımıza durumu bildirin ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün."