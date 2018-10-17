Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Projemizde, vatandaşlarımızın tekrar evlerine dönme tarihi 24 ay. O da 2020'nin eylül, ekim ayları. Yani 2020 yılında hemşehrilerimiz memleketten İstanbul'a döndüklerinde çok şahane, güzel, parkı, otoparkı, çocuk oyun alanları olan, İstanbul'un en güzel manzarasında mükemmel bir konutları olacak." dedi. Türkmen, Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi'ndeki proje ofisi önünde basın mensuplarına, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, sahanın temizlenmesi, vatandaşlarla mutabakata varıp hak edişlerinin ödenmesi ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktaran Türkmen, bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı firmayla olan görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti. Türkmen, bu yılın sonuna kadar araziyi yatırımcı firmaya teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, sahada toplam bin 550 civarında bağımsız bölüm bulunduğunu, bunlardan 850-900 tanesinin yıkımının gerçekleştirildiğini aktardı.

Hilmi Türkmen, mutabakata vardıkları vatandaşların tahliye işlemlerinin, kira ve taşınma ödemelerinin devam ettiğini belirterek, ilk başta bin lira olarak belirlenen kira yardımının geçen ay itibarıyla bin 500 liraya, taşınma ücretlerinin de 2 bin liradan, 3 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Şu anda kiralık ev bulup, taşınmak isteyen vatandaşlara hem kira hem de taşınma ücretlerinin ödenmeye devam ettiğini anlatan Türkmen, şunları kaydetti: "Ödemelerde bir sıkıntımız yok. Şu anda vatandaşlarımız, kiralık yer bulma konusunda biraz problem yaşıyorlar. Şu anda bizim 110-120'ye yakın anlaştığımız ve yıkmamız gereken yer var. Bu vatandaşlarımızın peyderpey ev bulup çıkma işlemleri devam ediyor. Doğrusu biraz bu durum süreci sıkıntıya sokuyor. Yoksa vatandaşlarımızın sahadaki gerek tapu, gerek bina itibarıyla hak edişlerinin karşılığı olan yeni projedeki dairelerinin anlaşması konusunda problemimiz yok. Özellikle şunu ifade edeyim, bu bölgede yaptığımız kentsel dönüşümün sonunda hak sahiplerinin elde edeceği haklar, bunun Türkiye'de örneği yok. Çünkü sahada yapacak olduğumuz konutların tamamını burada oturan vatandaşlarımıza vereceğiz. Tabii buradaki hemşehrilerimizin kafasını biraz karıştırmak isteyen bazı kişiler de var. Onların burada çoğunun hakları da yok aslında. 'Bu projeyi nasıl engelleriz, nasıl durdururuz?' Böyle bir bilgi kirliliğiyle etrafı karıştırmaya çalışanlar da var ama sağ olsun hemşehrilerimiz itibar etmiyorlar."

- "Şu anda burada oturanların tamamı yine burada oturacak" Hilmi Türkmen, projenin içerisinde dört devlet kurumunun bulunduğunu, adeta bir devlet projesi olduğunu vurguladı. Türkmen, sahadaki imar planları gereği üretilecek tüm dairelerin, bağımsız bölümlerin, burada oturanlar, tapusu olanlar ya da tapusu olmayıp binası olan gibi hak sahibi kriterlerine uyan herkese verildiğini ifade etti. "Kimseyi de mağdur ettiğimiz yok mümkün de değil." diyen Türkmen, Ümraniye sınırında TOKİ tarafından yapılan binalara 173 ailenin taşındığını aktardı. Türkmen, vatandaşların projenin hızlanmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Hızlıca sahanın temizlenmesi işini tamamladıktan sonra, 2019'a girmeden inşallah burada artık inşaat süreci başlamış olacak. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte alanın kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak üzereyiz. Aslında bir taslak projemiz hazır ama son ruhsat alacak aşamaya kasımın sonuna doğru geleceğiz. Projemiz tamamen hazır hale gelecek. Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Projemizde, vatandaşlarımızın tekrar evlerine dönme tarihi 24 ay. O da 2020'nin eylül, ekim ayları. Yani 2020 yılında hemşehrilerimiz memleketten İstanbul'a döndüklerinde çok şahane, güzel, parkı, otoparkı, çocuk oyun alanları olan, İstanbul'un en güzel manzarasında mükemmel bir konutları olacak."