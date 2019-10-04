Üsküdar'daki otobüs kazası davasında karar

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da kullandığı özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Selim Karakaya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakaya ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Selim Karakaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Benim hızım 30 kilometreydi. Tam durağa gireceğim sırada aracın fren sistemi tutmayınca kaza meydana geldi. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Bu araçlardan çoğunda bu şekilde hatalar oldu ve ben cezaevindeyken birçok kaza oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki ailelerin avukatı Erhan Mersin, bilirkişi raporuna göre araçta kusur bulunmadığını ifade ederek, "Araç üzerinde inceleme yapıldı. Aracın motor beyninin çalışır vaziyette olduğu tespit edildi. Fren sisteminin de sağlıklı olduğu belirlendi. Sanıktan şikayetçiyiz. Sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi.