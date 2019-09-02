ÜSKÜDAR'DAKİ SİGARA HIRSIZLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da büfeden 15 bin lira değerinde sigara çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri şubedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Üsküdar Çamlıca Tepesinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan bir büfeye gelen 5 şüpheli saniyeler içinde rafta bulunan sigaraları ve çekmecedeki bin lirayı çaldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından büfe sahibi T.K durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Ekipler 7 Ağustos Çarşamba günü takipte olduğu 5 şüpheliyi Zeytinburnu'nda bulunan bir benzin istasyonun önünde araçları park halinde beklerken yakaladı. Ekiplerin şüphelilerin içinde olduğu aracın etrafını sarma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Muhammed A.(23), Ferhat C.(32), Uğur G.(26), Önder E.(21), Cemil K.(20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferhat C. şubedeki sorgusunun ardından serbest kalırken, diğer 4 şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları ve ekiplerin şüphelileri yakalamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin büfenin önünde bulunan camdan kapıyı zorluyor ve daha sonra arka kapıdan büfeye giriyor. Şüpheliler raflarda bulunan tüm sigaraları poşete dolduruyor. Diğer kamera görüntülerinde ise şüphelilerin ekipler tarafından Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonunda gözaltına alınmaları yer alıyor.

