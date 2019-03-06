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Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa "tünelli çözüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Üsküdar'da aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarını gidermesi hedeflenen "Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri"nin kazı çalışmaları başladı. -Toplam uzunluğu bin 362 metre olacak tüneller sayesinde yağmur suları yerin altından sahile taşınacak -Maliyeti 50,5 milyon lira olan proje 2020 Mart'ta hizmete alınacak

İSTANBUL(AA) - Üsküdar'da aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını gidermek amacıyla projelendirilen "Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri"nin kazı çalışmaları başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hazırlanan projede kazı çalışmasının başlaması dolayısıyla Salacak'ta tören düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, proje hakkında bilgi verdi.

Projenin toplam maliyetinin 50 milyon 511 bin lira olduğunu ve 2020 Mart ayında bitirilmesinin planlandığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Bölgede olası taşkınların önlenmesine yönelik, toplam uzunluğu bin 362 metre olarak inşa edilecek Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleriyle, Üsküdar’ın üst bölgelerinde ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek yağmur suları, yerin altından sahile taşınarak Boğaz’a kavuşturulacak ve sahil bölgesine yağmur suyu drenaj sistemi kurulacak. Projeyle aynı mecrada karışık şekilde akan yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun, sürdürülebilir atık su ve yağmur suyu drenaj sistemi elde edilerek işletilmesi sağlanacak. Bu sayede; Aziz Mahmut Hüdai, Ahmediye, Zeynep Kamil, Mimar Sinan, Valide-i Atik, Murat Reis, Hakimiyeti Milliye, Selmani Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Mahallelerinde iklim değişikliklerinden kaynaklı bölgesel ve yoğun yağışlar sonrasında yaşanabilecek su baskınlarının da önüne geçilecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da "1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlayan sınırsız hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyeti ile gönül belediyeciliğini bizler her noktada uygulama gayreti içindeyiz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise projeyle Üsküdar sahilinde aşırı yağışlar neticesinde yaşanan olumsuzlukların son bulacağını söyledi. Türkmen, "100 bine yakın nüfuslu bölgede, vatandaşlarımızı hiç rahatsız etmeden yer altından bu dereleri alıyoruz. Çavuşdere ve Bülbülderesi'ni tünellerle, Üsküdar Meydanı'nda o hoş olmayan görüntüleri bir daha görmemek üzere yer altından sahille buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, tünelin kazısını yapacak TBM makinesi operatörüne telsizle komut verdi. Bunun ardından kazı çalışması başladı.

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İSKİ İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

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