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Uskumruköy sakinlerinden "okul" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

İş adamı tarafından bağışlanan parayla okul yapılmadığını öne süren bir grup, Sarıyer Belediyesi'ni protesto etti

İSTANBUL (AA) - İş adamı tarafından bağışlanan parayla okul yapılmadığını ileri süren bir grup, Sarıyer Belediyesi'ni protesto etti.

Uskumruköy Mahallesi sakinleri, Uskumru İlkokulu önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Hasan Terzioğlu, Uskumruköy Mahallesi sakinlerinin 5 yıldır Sarıyer Belediyesi'nden okul beklediğini söyledi.

Okul yapılması için bağışlanan paranın, bölgenin mahalle statüsü kazanmasının ardından Sarıyer Belediyesi'nin hesabına geçtiğini dile getiren Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı, bu paranın okul için bağışlanmadığını iddia ediyor. Bu paranın 4 milyon 328 bin TL gibi küsuratlı bir rakam olmasının sebebi, yapılacak ilkokul ve ortaokulumuzun maliyetinin kuruşuna kadar hesaplanmasıdır. Yani hem arazi satışı, hem bağıştır. Okula ihtiyacımız olduğunu söylediğimiz için bu para, köyümüzün bütçesine gelir olarak girmiştir.''

Terzioğlu, ''5 yıl önce projesi dahi çizilen okulumuzun yapılması için muhtarlığımızın banka hesabındayken faiziyle birlikte belediyeye devredilen 4 milyon 700 bin liranın akıbetini soruyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okul protesto Uskumruköy Mahallesi

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