Üsküp ve Saraybosna'da Mevlit Kandili kutlandı

ÜSKÜP/SARAYBOSNA (AA) - Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına bağlı Üsküp Müftülüğü tarafından başkentteki Arasta Camisinde düzenlenen programda, Türkiye ve Balkanlardan katılan hafızlar, Türkçe ve Arnavutça mevlit ile ilahiler okudu, dua etti.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelindeki farklı bölgelerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan gelen hafızlarla yapılan bu faaliyet ile Müslümanların bu bölgede yıllarca birlik olarak ayakta kaldığını söyleyen İsmaili, "Duruşlarımızın birleşmesi ile inşallah gelecekte de İslam'ı ve Hz. Muhammed'in geleneklerini yaşamaya ve özellikle başkent Üsküp olmak üzere bu bölgelerde yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de bu münasebetle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde program düzenledi.