HABER

Üsküp ve Saraybosna'da Mevlit Kandili kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:14 | Son Güncelleme

Üsküp ve Saraybosna'da Mevlit Kandili kutlandı

ÜSKÜP/SARAYBOSNA (AA) - Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına bağlı Üsküp Müftülüğü tarafından başkentteki Arasta Camisinde düzenlenen programda, Türkiye ve Balkanlardan katılan hafızlar, Türkçe ve Arnavutça mevlit ile ilahiler okudu, dua etti.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelindeki farklı bölgelerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan gelen hafızlarla yapılan bu faaliyet ile Müslümanların bu bölgede yıllarca birlik olarak ayakta kaldığını söyleyen İsmaili, "Duruşlarımızın birleşmesi ile inşallah gelecekte de İslam'ı ve Hz. Muhammed'in geleneklerini yaşamaya ve özellikle başkent Üsküp olmak üzere bu bölgelerde yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de bu münasebetle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde program düzenledi.

Program kapsamında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, camide cuma vaazı verdi, hutbeyi okudu ve namazı kıldırdı. Ayrıca, Süleymaniye Camisi müezzini Davut Avcı da Kur'an-ı Kerim okudu.

Acar, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülke içerisinde ve ülke dışarısında Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle gönül coğrafyamızın bu müstesna köşesinde vatandaşlarımızla birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ise Mevlit Kandili dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinde programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kuzey Makedonya İslam Birliği ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’den bir hatip bir de okuyucu olmak üzere 2 değerli misafirimizi davet ettik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yarın öğle namazı öncesinde Gostivar Saat Camisi'nde de bu vesileyle program düzenlenecek.

- Saraybosna'da program

Mevlit Kandili, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da kutlandı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle ülkede geleneksel olarak düzenlenen "Selam Ya Resulallah" etkinliği kapsamında, Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'nde yatsı namazının ardından mevlit programı tertip edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve kasideler okundu.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
(Düzeltme) “Bitcoin Safiye” tutuklandı(Düzeltme) “Bitcoin Safiye” tutuklandı
Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısıIrak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Kuzey Makedonya Mevlit Kandili Saraybosna Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.