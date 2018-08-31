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Üsküplü İlyas usta 60 yıldır dondurma yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Köstenceli dondurmacı Davut ustanın torunu 71 yaşındaki İlyas Yenidoğan, dedesinden miras mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor - İlyas Yenidoğan: - "Rahmetli babam Recep usta, Makedonya'dan göç eden yaklaşık 20 kişiyi de dondurma ustası olarak yetiştirdi. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde babamın yetiştirdiği ustalar dondurmacılık yapıyor" - "Piyasada dondurma adı altında satılan birçok ürün var. Her dondurulmuş ürün dondurma değildir. Gerçek dondurma süt, salep, meyve ve şekerden yapılır. Dondurma üretimi ustalık gerektiren bir meslektir"

MUHARREM CİN - Makedonya'dan çocuk yaşlarda geldiği Kütahya'da, üçüncü kuşak olarak dededen miras dondurmacılık mesleğini yürüten 71 yaşındaki İlyas Yenidoğan, 60 yıldır dondurma yapıyor.

Dondurma ustası babası Recep Yenidoğan ile 1958 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinden Kütahya'ya gelen İlyas Yenidoğan, Romanya'nın Köstence şehrinde dondurmacılık yapan dedesi Köstenceli Davut ustadan kalan mesleğini, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ailesine ait imalathanede sürdürüyor.

Üretimini çocukken öğrendiği dondurmayı 60 yıldır aralıksız yapıp satan Yenidoğan, dondurma yapmanın ustalık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Ustasının babası olduğunu dile getiren Yenidoğan, dededen miras meslekte yıllarını geçirdiğini anlattı.

Kendisiyle birlikte 5 kardeşinin de babasının yanında dondurma yapımını öğrendiğini aktaran Yenidoğan, "Rahmetli babam Recep usta Makedonya'dan göç eden yaklaşık 20 kişiyi de dondurma ustası olarak yetiştirdi. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde babamın yetiştirdiği ustalar dondurmacılık yapıyor." dedi.

Dondurmanın iyi ve hakkıyla yapıldığında sağlık açısından faydalı olduğunu belirten Yenidoğan, şöyle devam etti:

"Usta ellerce üretilmesi çok önemli. Piyasada dondurma adı altında satılan birçok ürün var. Her dondurulmuş ürün dondurma değildir. Gerçek dondurma süt, salep, meyve ve şekerden yapılır. Dondurma üretimi ustalık gerektiren bir meslektir. Dondurmanın damakta lezzet bırakması gerekir. Bazı meyveli dondurmalar sütle, bazıları ise sadece saleple yapılır. Biz dondurmayı tamamen organik malzemeler kullanarak yapıyoruz. Dondurmada meyvenin kendisini kullanıyoruz. Özellikle Kütahya bölgesindeki bahçelerden ve ormandan toplanan meyveleri kendi ellerimizle hazırlayarak dondurmaya ekliyoruz. Dondurmada dağ salebi kullanıyorum."

- Tahinli dondurma için 5 yıl çalıştılar

Eskiden sadece kaymaklı, kakaolu, limonlu, vişneli ve çilekli olmak üzere sadece 5 çeşit dondurma yaptıklarını anlatan Yenidoğan, "Şimdi ise ürettiğimiz dondurma 32 çeşit oldu. Neredeyse tüm meyvelerin dondurmasını yapabiliyoruz. En çok ilgi gören ve beğenilen çeşidimiz ise tahinli dondurma. İstediğimiz lezzeti bulabilmek için üzerinde yaklaşık 5 yıl çalıştık ve başardık. Bu dondurmayı yaparken özel bir tahin kullanıyoruz. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız." diye konuştu.

- Ailenin dördüncü kuşağı da mesleği sürdürüyor

Yenidoğan, Köstenceli dondurma ustası dedesinin mesleğini çocukları ve yeğenlerine öğrettiğini belirterek, lezzetin geleceğe aktarılacağını söyledi.

Oğlu Nezih ve yeğeni Cemal Yenidoğan da İlyas ustanın kendilerine öğrettiği dondurmacılık mesleğini dördüncü kuşak olarak devam ettireceklerini kaydetti.

Aile imalathanesinde üretilen dondurmalar bölgedeki pastane ve kafe benzeri iş yerlerine de satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dondurma Kütahya Makedonya

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