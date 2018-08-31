Üsküplü İlyas usta 60 yıldır dondurma yapıyor

Kendisiyle birlikte 5 kardeşinin de babasının yanında dondurma yapımını öğrendiğini aktaran Yenidoğan, "Rahmetli babam Recep usta Makedonya'dan göç eden yaklaşık 20 kişiyi de dondurma ustası olarak yetiştirdi. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde babamın yetiştirdiği ustalar dondurmacılık yapıyor." dedi.

Dondurmanın iyi ve hakkıyla yapıldığında sağlık açısından faydalı olduğunu belirten Yenidoğan, şöyle devam etti:

"Usta ellerce üretilmesi çok önemli. Piyasada dondurma adı altında satılan birçok ürün var. Her dondurulmuş ürün dondurma değildir. Gerçek dondurma süt, salep, meyve ve şekerden yapılır. Dondurma üretimi ustalık gerektiren bir meslektir. Dondurmanın damakta lezzet bırakması gerekir. Bazı meyveli dondurmalar sütle, bazıları ise sadece saleple yapılır. Biz dondurmayı tamamen organik malzemeler kullanarak yapıyoruz. Dondurmada meyvenin kendisini kullanıyoruz. Özellikle Kütahya bölgesindeki bahçelerden ve ormandan toplanan meyveleri kendi ellerimizle hazırlayarak dondurmaya ekliyoruz. Dondurmada dağ salebi kullanıyorum."

- Tahinli dondurma için 5 yıl çalıştılar

Eskiden sadece kaymaklı, kakaolu, limonlu, vişneli ve çilekli olmak üzere sadece 5 çeşit dondurma yaptıklarını anlatan Yenidoğan, "Şimdi ise ürettiğimiz dondurma 32 çeşit oldu. Neredeyse tüm meyvelerin dondurmasını yapabiliyoruz. En çok ilgi gören ve beğenilen çeşidimiz ise tahinli dondurma. İstediğimiz lezzeti bulabilmek için üzerinde yaklaşık 5 yıl çalıştık ve başardık. Bu dondurmayı yaparken özel bir tahin kullanıyoruz. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız." diye konuştu.