HABER

Üsküp’te Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.Kuzey Makedonya’nın Başkenti Üsküp’teki Murat Paşa Camii’nde bugün sabah namazı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşaviri Murat Alkan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin her tarafta hem soydaş hem dindaş hem de kardeşlerinin olduğunu gösterebilmek için beraber dua ettik.

Kuzey Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.
Kuzey Makedonya’nın Başkenti Üsküp’teki Murat Paşa Camii’nde bugün sabah namazı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşaviri Murat Alkan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin her tarafta hem soydaş hem dindaş hem de kardeşlerinin olduğunu gösterebilmek için beraber dua ettik. Türkiye denince Balkanlar’da herkesin yüreğinde bir hareketlenme, bir sevinç emaresi oluşur” ifadelerini kullandı. Alkan, Türkiye’nin tüm camilerinde Fetih Suresi okunması geleneğini, bir dostluk nişanesi olarak Üsküp’e de taşıdıklarını vurguladı.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemiHDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Nusaybin’de hayat normal seyrinde devam ediyorBarış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Nusaybin’de hayat normal seyrinde devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.