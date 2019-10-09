HABER

Üsküp’te Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle 10-12 Ekim tarihleri arasında Üsküp’te “2.

Üsküp’te Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle 10-12 Ekim tarihleri arasında Üsküp’te “2. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi” düzenlenecek.
İlk Çağ’dan başlayarak Doğu Avrupa tarihinin kaynaklarının ve bölgeye dair çalışmaların metodolojisinin her yönüyle ele alınacağı kongrede geçmişten bugüne Balkan topraklarında yaşamış olan halkların, devletlerin ve dillerin tarihi kaynaklar ışığında ele alınacak. Doğu Avrupa ülkelerinin tarihsel birikimlerini yansıtan arşiv materyalinin ayrıntılı olarak değerlendirileceği kongrede, Balkanlar’daki Osmanlı idaresi ve son yüzyılda bölgede yaşanan siyasal gelişmeler de irdelenecek. Kongreye yurt içinden ve yurt dışından 60’ın üzerinde bilim adamı katılacak.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Hazine ve Maliye Bakanlığından Ege’ye 22 milyon TL ek ödenekHazine ve Maliye Bakanlığından Ege’ye 22 milyon TL ek ödenek
Dünyanın sineması Antalya’ya geliyorDünyanın sineması Antalya’ya geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

PKK'nın kış üstlenmesine darbe! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün kış üstlenmesine darbe

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbulun en işlek köprülerinden biri! Tehlike saçıyor

Son dakika: Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.