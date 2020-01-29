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Üsküp'te, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Üsküp'te, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Elazığ depreminde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua programı düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ortaklığında Üsküp Murat Paşa Camisi'nde yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün de katıldığı programa yerel halk yoğun ilgi gösterdi.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki ilinin maruz kaldığı depremde çok sayıda evin yıkıldığını ve 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Türkiye ve dünya Müslümanlarının, afetlerde dua ve destekleriyle birlik olduklarını söyledi.

Alkan, Türkiye devletinin ve milletinin bölgeye her türlü desteği sağladığını ve göçük altındaki kişilerin çıkarıldığını kaydetti.

Programa yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Alkan, "Dualarımız Türkiye için, dualarımız bütün İslam alemi için, dualarımız insanlık için. Rabb'im böyle afetlerden başta ülkemizi, bütün İslam beldelerini ve insanlığı muhafaza eylesin." dedi.

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