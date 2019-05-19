Üsküp’te gelenek bozulmadı

Sofralar şenlendi Üsküp, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin El Hilal Derneği’yle ortaklaşa organize ettiği iftar yemeği, yoğun katılıma sahne oldu. Yüzlerce Üsküplü aileleriyle birlikte kurulan sofralarda orucunu açarken, Balkan Müslümanlarını Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Yıldız, Mustafa Esgin ve Refik Özen de yalnız bırakmadı. Tarihi Murat Paşa Camii önünden başlayarak Türk Çarşı’sı boyunca uzayan sofralar, Üsküplü Müslümanların ilgisiyle şenlendi. İftar yemeğinin duası ise Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Altan tarafından yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin El Hilal Derneği işbirliğiyle verdiği iftar yemeğine yüzlerce Üsküplü aileleriyle birlikte katıldı. Türk Çarşısı Tarihi Murat Paşa Camii önündeki organizasyonda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balkan ülkelerindeki Müslümanlara verdikleri desteğin dün olduğu gibi bugün ve yarın da süreceğini söyledi.

Başkan Aktaş’tan tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Üsküp’ü Bursa’dan ayırmanın mümkün olmadığını ifade etti. Benzer coğrafyalarda aynı yüreklerin attığını belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın 3 milyon nüfusuyla Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Batı Trakya’dan yoğun göç aldığını hatırlattı. Bugüne kadar farklı ülkelerde farklı organizasyonlara imza attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Üsküp gibi çeşitli şehirlerde iftar organizasyonları, sünnet şölenleri, aşure dağıtımları, restorasyonlar yaptık. İnşallah bundan sonra da ‘imkanlar el verdiği ölçüde’ desteğimizi sürdüreceğiz. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yüreklerimizin bir attığını biliyor, dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Yaklaşan Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Arnavutça selamlama

Başkan Aktaş, konuşmasında, organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan El Hilal Derneği Başkanı Behuciddin Şehabi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve AK Parti Bursa milletvekillerine de ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Aktaş, Arnavutça ‘Hayırlı Ramazanlar’ diyerek bitirdiği konuşmasının ardından, Büyükelçi Kara ile El Hilal Derneği Başkanı Şehabi’ye ipek tablo hediye etti.

Gecede söz alan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ise Balkan ülkelerindeki Müslümanlarla Türkiye arasında derin akrabalık bağlarının bulunduğunu ifade ederek, başta Makedonya olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Müslümanlarla var olan ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

El Hilal Derneği Başkanı Behuciddin Şehabi de Bursa’nın ‘düzenlediği iftar yemeğiyle’ Üsküp Müslümanları için önemini bir kez daha ispatladığını ifade etti.