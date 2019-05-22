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Üsküp’te gençlik iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Üsküp’te gençlik iftarı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gençlik iftarı düzenlendi.

Türk Kızılay ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğinde Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Kurşunlu Han'da düzenlenen iftara Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Türk Kızılay Satın Alma Direktörü Adil Sezengöz, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti adına gençleri selamladı.

Yaklaşık bir haftadır ülkede bulunduğunu dile getiren Sezengöz, "Burada çok milletli, çok kültürlü, farklı inançlara sahip insanların huzur içinde yaşadığı bir toplum gözlemledim." ifadelerini kullandı.

Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula ise gençlerin zamanın umudu olduğunu vurguladı.

Kula, gençlere, umutlarını kaybetmemeleri ve geleceğini inşa etmek için her anı değerlendirmeye çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

İftar programı gençlerin verdiği konser ve sahne gösterisi ile sona erdi.

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gençlik iftar programı Türk Kızılayı Yunus Emre Enstitüsü

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