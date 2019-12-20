Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

Amaçlarının Türk kurtuluş mücadelesini anlatmak ve gençlere bunun önemini vurgulamak olduğunu kaydeden Avcı, "Bildiğiniz üzere Üsküp bize çok yabancı değil. Yahya Kemal Beyatlı’nın hem İstanbul hem Üsküp şairi olduğunu biliyoruz. Yine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik mayasının bu topraklarda oluştuğunu ve bu bağların bize birtakım sorumlulukları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bugün bu nedenle buradayız." şeklinde konuştu.

Avcı, söz konusu serginin yurt dışında daha önce Paris, Berlin, Kıbrıs ve Brüksel’de sergilendiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş da 100. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküp'te olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Bir milli mücadele ateşi yakıldı 100 yıl evvel ve o milli mücadele ateşinin mimarları da bu topraklarda yetişmiş kişiler. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere hem doğum itibariyle, köken itibariyle buradan hem Manastır Askeri İdadisi’ndeki eğitimi itibariyle buradan, buralarda yoğrulmuş bir milli mücadelen bahsediyoruz ve bugün o milli mücadelenin tarihi kronolojisi ve 100. Yılı Allah’a hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.