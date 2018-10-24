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Üsküp’te kariyer gelişim konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Üsküp’te kariyer gelişim konferansı

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Gelecek 10 yıl: Günümüzün Hızlı Ortamında Kariyer Gelişimi" konulu konferans düzenlendi.

Facebook’un Londra Ofisi'nde Facebook, Messenger, Whatsapp ve Instagram uygulama ailesinin Türkiye’deki satışlarından sorumlu olan Satış Müdürü Erdem Çelik'in sunum yaptığı konferansa akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, konferans kapsamında üniversitede eğitim alan gençlere deneyimlerini aktarmaya geldiğini ifade ederek, "Bugün burada Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde arkadaşlarımla önümüzdeki 10 yıl çok hızlı değişen dünyada kariyer gelişimi nasıl yapılmalı başlıklı konuyu konuşacağız. Deneyimlerimi, tavsiyelerimi, trendleri paylaşıyor olacağım. Bu yüzden buradayım." diye konuştu.

İBU Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şener Bilal de yeni eğitim döneminde değişik alanlardan, değişik ülkelerden entelektüeller, siyasetçiler, bürokratlar ve bilim adamlarını konferans vermek için davet etmeye başladıklarını aktardı.

Konferansın amacının yeni nesillere 10 yıl içinde sosyal medyanın etkisi hakkında bilgi vermek olacağını kaydeden Bilal, "Bu konferansın sonunda öğrencilerimizin sosyal medyayı daha bilinçli ve daha şuurlu olarak kullanacaklarına inanıyor ve düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal, geçtiğimiz dönemde gerçekleşen konferansları hatırlatarak bunların devamının geleceğini sözlerine ekledi.

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Facebook instagram Konferans Makedonya sosyal medya Whatsapp

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