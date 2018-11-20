Üsküp'te Mevlit Kandili programı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde "2018 Mevlid-i Nebi Haftası" münasebetiyle "Kuran Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlendi.

Yatsı namazı için camileri dolduran Müslümanlar, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliğince, namaz sonrası gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Türkiye'den gelen Yaşar Çuhadar ve Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine, mevlit kutlamalarının geçen yıldan itibaren hicri takvime bağlandığını anımsatarak, bu yıl da Mevlid-i Nebi kutlamasının bir hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Dün Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar'daki programa katıldıklarını aktaran Alkan, bugün de Mustafa Paşa Camisi'nde gençlerin yoğun katılımıyla programın icra edildiğini dile getirdi.

Yarın da Üsküp İsa Bey Camisi'nde benzer bir program gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Alkan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Peygamber Efendimizi daha iyi tanımaya, hayatımıza onun örnekliğini aktarmaya, gençlerimize onu rehber ve model alma konusunda tanıtmaya daha çok ihtiyacımız var. İnşallah bunu bu hafta vesilesiyle daha çok yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim hepimize Peygamber Efendimize layık bir ümmet, Allah'a layık bir kul olabilmeyi nasip eylesin."

Ayrıca ülke genelindeki farklı camilerde de benzer programlar düzenlendi.

