HABER

Üsküp'te Mevlit Kandili programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

Üsküp'te Mevlit Kandili programı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde "2018 Mevlid-i Nebi Haftası" münasebetiyle "Kuran Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlendi.

Yatsı namazı için camileri dolduran Müslümanlar, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliğince, namaz sonrası gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Türkiye'den gelen Yaşar Çuhadar ve Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine, mevlit kutlamalarının geçen yıldan itibaren hicri takvime bağlandığını anımsatarak, bu yıl da Mevlid-i Nebi kutlamasının bir hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Dün Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar'daki programa katıldıklarını aktaran Alkan, bugün de Mustafa Paşa Camisi'nde gençlerin yoğun katılımıyla programın icra edildiğini dile getirdi.

Yarın da Üsküp İsa Bey Camisi'nde benzer bir program gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Alkan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Peygamber Efendimizi daha iyi tanımaya, hayatımıza onun örnekliğini aktarmaya, gençlerimize onu rehber ve model alma konusunda tanıtmaya daha çok ihtiyacımız var. İnşallah bunu bu hafta vesilesiyle daha çok yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim hepimize Peygamber Efendimize layık bir ümmet, Allah'a layık bir kul olabilmeyi nasip eylesin."

Ayrıca ülke genelindeki farklı camilerde de benzer programlar düzenlendi.

PARTNERBakmak bile cesaret ister! Bir saniye sonrası...Bakmak bile cesaret ister! Bir saniye sonrası...
Sağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitlediSağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitledi
İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındıİYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kur'an tilaveti Makedonya Mevlid-i Nebi Haftası Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.