Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Balkanlar için "Hem buradaki kardeşlerimiz hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin ortak bir tarih bilinci kazanmasını istiyoruz. Geleceği beraber kurgulayacakları için geçmişi de beraber irdelemelerini, oradan ortak bir gelecek çıkarmalarını, tarihi de böyle yorumlamalarını istiyoruz." dedi.

Eren, YTB'nin desteğiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği'nin yürüttüğü "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesinin, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) konferans salonunda düzenlenen açılış programına katıldı.

Makedonya'daki temasları sırasında kültür, eğitim, diaspora ile dış yatırımlardan sorumlu bakanlarla bir araya geldiğini ifade eden Eren, Balkanlar'da her ülkede YTB Balkan Gençlik Okulu üst başlığıyla program düzenlediklerini, Makedonya'da da "Osmanlı Ortak Mirasımız" etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Bir yıl sürecek proje çerçevesinde seminer, panel ve atölye çalışmalarının yapılacağını belirten Eren, "Hem buradaki kardeşlerimiz hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin ortak bir tarih bilincini kazanmasını istiyoruz. Geleceği beraber kurgulayacakları için geçmişi de beraber irdelemelerini, oradan ortak bir gelecek çıkarmalarını, tarihi de böyle yorumlamalarını istiyoruz. Zihin dünyalarımızı, anlam dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmak istiyoruz." dedi.