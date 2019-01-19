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Üsküp'te "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 00:33 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Hem buradaki kardeşlerimiz hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin ortak bir tarih bilinci kazanmasını istiyoruz. Geleceği beraber kurgulayacakları için geçmişi de beraber irdelemelerini, oradan ortak bir gelecek çıkarmalarını, tarihi de böyle yorumlamalarını istiyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Balkanlar için "Hem buradaki kardeşlerimiz hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin ortak bir tarih bilinci kazanmasını istiyoruz. Geleceği beraber kurgulayacakları için geçmişi de beraber irdelemelerini, oradan ortak bir gelecek çıkarmalarını, tarihi de böyle yorumlamalarını istiyoruz." dedi.

Eren, YTB'nin desteğiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği'nin yürüttüğü "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesinin, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) konferans salonunda düzenlenen açılış programına katıldı.

Makedonya'daki temasları sırasında kültür, eğitim, diaspora ile dış yatırımlardan sorumlu bakanlarla bir araya geldiğini ifade eden Eren, Balkanlar'da her ülkede YTB Balkan Gençlik Okulu üst başlığıyla program düzenlediklerini, Makedonya'da da "Osmanlı Ortak Mirasımız" etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Bir yıl sürecek proje çerçevesinde seminer, panel ve atölye çalışmalarının yapılacağını belirten Eren, "Hem buradaki kardeşlerimiz hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin ortak bir tarih bilincini kazanmasını istiyoruz. Geleceği beraber kurgulayacakları için geçmişi de beraber irdelemelerini, oradan ortak bir gelecek çıkarmalarını, tarihi de böyle yorumlamalarını istiyoruz. Zihin dünyalarımızı, anlam dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Balkanlar'da burs verilecek öğrenci sayısını gelecek dönemde arttırmayı düşündüklerini belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"STK'ların kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir takım programlar var. Müftülük ve dini yapılar var, bunlara yönelik bir takım projelerimiz var. Balkanlar'daki tüm soydaşlarımızla tüm Müslüman kardeşlerimizle omuz omuza olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah çok kültürlü, çok etnik yapılı Balkan coğrafyası, bu harmoniyi önümüzdeki yıllara barış, huzur ve istikrarın esas yapısı olarak, temel taşı olarak taşıyacak."

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğinin Başkanı Sevba Abdula da "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesini, Osmanlı geçmişiyle daha doğru ilişki kurulması amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Osmanlı'nın, Balkan halklarının gözardı edemeyeceği bir tarih aralığı olduğunu dile getiren Abdula, "Osmanlı dönemini gözardı ederek kendi kimliklerini, kendi tarihlerini inşa etme konusunda eksik kalacaklarını düşünüyorum." dedi. Abdula, Osmanlı tarihinin savaşlar, isyanlar, kahramanlıklar üzerinden değil daha bilimsel, daha nitelikli çalışmalarla daha derinlikli bir yapıda tekrar anlamlandırılmasının önemine de işaret etti.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, toplantı ve çalışmaların İBU'da yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Makedonya'da el birliğiyle kardeşlerine faydalı olmak için çalışmalar yaptığını aktaran Erdem, "Türkiye Cumhuriyeti aynı Osmanlı mirasındaki o zihniyetle o enerjiyle buradaki bütün kardeşlerine faydalı olmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Erdem, bu hizmetlerin bölgeye getirilmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini söyledi, kendisine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu "Konu, Yöntem ve Amaç Açısından Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir giriş" konulu seminer verdi.

Programa Eren'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Osmanlı Ortak Mirasımız Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

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