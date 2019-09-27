Ötekileştirmenin kötü bir duygu olduğunu dile getiren Kara, buradaki etnik yapı ve topluluklarla birer akraba olduklarını vurguladı.

Kara, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik bir dernek açma fikrinin de Şakiri'nin evine gerçekleştirdiği bir ziyarette doğduğunu belirtti.

Açılışa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya​​​​​​​​​​​​​​'da geniş hükümet koalisyonunun parçası olan AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, SOS Vita Derneği Başkanı Ertan Şakiri ve diğer davetliler katıldı.

Kara, "Hiçbirimizin birimizden farkı yok." dedi.

AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Gashi ise kapısının Şakiri ve tüm özel ihtiyaçlı bireyler için her zaman açık olacağını vurgulayarak, "Ertan bizim ofisimize geldiğinde, kendi evine gelmiş gibidir. Kendisine, kapımız senin için her zaman açıktır dedik." diye konuştu.

Ertan Şakiri'nin artık bir STK'de önemli bir göreve sahip olduğuna işaret eden Gashi, sadece siyasi partilerin değil tüm vatandaşların "SOS Vita" Derneğine destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

SOS Vita Başkanı Şakiri ise Büyükelçi Kara'ya bu törene katılımından dolayı teşekkür ederek, "Maalesef özel ihtiyaçlı bireylerden kimse bahsetmiyor. Bugün açılışa katılanlar ülkemize örnek olduklarını bilmeliler." ifadelerini kullandı.

