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Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için yürüyüş düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Srebrenitsa soykırımının 24’üncü yıl dönümü sebebi ile yürüyüş gösterisi düzenlendi.Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te tarihteki en büyük katliamlardan biri olarak görülen Srebrenitsa soykırımının 24’üncü yıl dönümü sebebi ile yürüyüş gösterisi düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Srebrenitsa soykırımının 24’üncü yıl dönümü sebebi ile yürüyüş gösterisi düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te tarihteki en büyük katliamlardan biri olarak görülen Srebrenitsa soykırımının 24’üncü yıl dönümü sebebi ile yürüyüş gösterisi düzenlendi. Makedonya Boşnak Ulusal Konseyinin düzenlediği barış yürüyüşü, Çayır Parkı’ndan başlayıp şehir merkezine kadar gerçekleştirildi. Yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Cevat Hot, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Hükümet Partisi milletvekili Muhammed Zekiri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile değişik etnik guruba ait çok sayıda vatandaş katıldı.

“Balkanlarda barış, huzur ve istikrar sağlanmadıkça bir geleceğimiz olamaz”
Üsküp şehir meydanında gerçekleşen programda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Srebrenica soykırımının dünya tarihinin şahit olduğu en acı ve en utanç verici hadiselerden biri olarak nitelendirdi. Yaşanan dramın yüreklerde her daim taze kalacağını kaydeden Kara, “Bu alçak katliamda hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizin aziz hatıraları bize tek bir şeyi hatırlatacak. Balkanlarda barış, huzur ve istikrar sağlanmadıkça, etnik topluluklar arası ayrımcılık ve nefretin üstesinden gelinmedikçe bir geleceğimiz olamaz.” ifadelerini kullandı.

“Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz”
Bosnalı şehitleri rahmetle anan, geride kalan ailelere başsağlığı ve sabırlar dileyen Büyükelçi Kara, “Gelecek nesillerin aynı acıları tecrübe etmemesi için bu güzel topraklarda barışın temini için el birliğiyle çaba göstermemiz gerekmektedir. Tüm Balkanlar’da istikrar ve güven ikliminin hakim olması için Türkiye bugüne kadar büyük çaba sarf etmiştir. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz bu coğrafyanın mutluluğunu kendi mutluluğu, acısını da kendi acısı olarak görmektedir” şeklinde konuştu.

“Srebrenica’daki soykırım insanlığa yönelik yapılan bir soykırımdır”
Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, 11 Temmuz’da Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın sadece Boşnak milletinin meselesi olmadığını vurguladı. Soykırımın bir insanlık meselesi olduğunu kaydeden Emin, “Biz Türkleri buna yakın kılan bizim Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulmün bizim açımızdan da hatırlatılması ve unutulmamasına yönelik yapılan bir destektir. Özellikle dikkati çekmek istediğim mesele bu konuya vicdanın ve farkındalığın daha da artmasıdır. Srebrenitsa’daki soykırım insanlığa yönelik yapılan bir soykırımdır. Bu da vicdani ve insani bir meseledir. Bizler de Türk kuruluşları olarak, MATÜSİTEB ve diğer Türk dernekleri olarak burada olmamızın en büyük sebebi soykırımın unutulmaması, genç nesillere aktarılması ve farkındalık oluşturulmasıdır” dedi.

Programda Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Cevad Hot ve milletvekili Muhammed Zekiri de birer konuşma gerçekleştirdi. Zekiri ve Hot da, Srebrenitsa halkının sırf Müslüman olduğu için katledildiğini ve bu katliamın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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