Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Türkiye Mezunları Buluşması" programı düzenlendi. Üsküp'teki bir otelde yapılan etkinliğe Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Elvin Hasan, Makedonya Diaspora Bakanı Edmond Ademi, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk siyasi parti liderleri, milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türkiye mezunları katıldı. Abdullah Eren, programda yaptığı konuşmada, YTB olarak dünyanın 160’tan fazla ülkesinde 17 bin 500 öğrenciye burs sağladıklarını söyledi. Türkiye'nin 1992'den itibaren yürütmüş olduğu Büyük Öğrenci Projesi kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden 150 bin Türkiye mezunu bulunduğunu aktaran Eren, burs imkanı sağladıkları bazı coğrafyaların Türkiye ve YTB için ayrı bir önem ifade ettiğini belirtti. Bugün Türkiye burslularının Makedonya’nın siyasetinde, bürokrasisinde, sivil toplumunda, akademisinde en üst seviyede görev yaptıklarını, bunun kendileri için onur vesilesi olduğunu kaydeden Eren, "Şu an Makedonya'dan ülkemize gelip, okuyup mezun olan binden fazla mezundan bahsediyoruz." diye konuştu.

Makedonya'nın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Türkiye’nin bu ülkede ilk büyükelçilik açan ve Makedonya’ya en fazla destek veren ülkelerin başında geldiğini belirten Eren, Türkiye mezunlarına "Lütfen Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunun." diye seslendi. Eren, gelecek yıl Makedonya'ya ayırdıkları burs kontenjanını arttırdıklarını da sözlerine ekledi. Büyükelçi Kara da iki ülke arasındaki kadim dostluğun sağlamlaştırılmasında Türkiye mezunlarının payının büyük olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin Türkiye'de edindiğiniz birikim, bu güzel ülkeye ciddi katkılar sağlamanıza imkan verecek ve Makedonya'nın daha müreffeh bir seviyeye ulaşmasında büyük rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı. - "Türkiye bursları Makedonya'ya katılan bir değerdir" Devlet Bakanı Hasan da Türkiye'nin büyük, Makedonya'ya bağımsızlığından bugüne sürekli destekte bulunan, en zor günlerinde yanlarında olan ve Makedonya ile iyi ilişkilerin kurulması yönünde elini taşın altına koyan bir ülke olduğunu aktardı.