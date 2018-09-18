Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından başkent Üsküp'te "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Şiir Şöleni" düzenlendi.
Eski Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Sulu Han'da düzenlenen programa, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Kerkük, Gagavuzya, Bulgaristan ve Batı Trakya'dan şairler ile şiir sevenler katıldı.
Ademi, burada yaptığı konuşmada, Üsküp doğumlu Yahya Kemal Beyatlı'nın 20. yüzyıla iz bırakmış bir isim olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz çarşının sokaklarında Yahya Kemal Beyatlı'nın izlerini günümüzde de görebileceğinizi söyleyebilirim." dedi.
Birçok bölgeden bu etkinliğe katılan şairlere başarılar dileyen Ademi, "Kanaatimce şiir bir kelam olmasına rağmen sıradan bir söz değildir. Şiir şaire huzur eden bir ilhamdır. Şair ise bunu mısralara döker." diye konuştu.
MATÜSİTEB Başkanı Emin de etkinliği Yahya Kemal Beyatlı'nın 60. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlediklerini kaydederek, "Balkanlar'da, Makedonya'da, özellikle Üsküp'te Türkçe, devamlı farklı sanatsal programlarda, edebi eserlerde anılmıştır ve canlı kalmıştır. Bu akşam da Üsküp'teki Türkçe varlığını bir daha kanıtlamak, pekiştirmek ve canlandırmak adına Türkçe Şiir Şöleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu akşam söz ustalarının gönüllere hitap edeceğini dile getiren Emin, etkinliğe destek sağlayan Makedonya Kültür Bakanlığı ve Bakan Ademi'ye teşekkür etti.
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan ise tarihi bir atmosferde Yahya Kemal'i yad ettiklerini belirterek, "Bu şiir şöleni hem Türk dünyasının çeşitli bölge ve ülkelerinden şairleri bir araya getiriyor hem de 60 yıl sonra Yahya Kemal'e dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.
Daha sonra programa değişik bölgelerden katılan şairler, şiirlerini okudu.
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