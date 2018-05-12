MAGAZİN

Uslanmak bilmiyor! Mali yeniden evlenmek istiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

İlerleyen yaşına rağmen çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çok istiyorum" yanıtını verdi.

Uslanmak bilmiyor! Mali yeniden evlenmek istiyor

Başarılı şov programları ve dizileri dışında aynı zamanda çapkınlığıyla da meşhur olan Mehmet Ali Erbil geride bıraktığımız akşam yaptığı esprili evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

MEKANI TEK BAŞINA TERK ETTİ

Komedyen Mehmet Ali Erbil önceki akşam Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Burada arkadaş grubuyla yemek yiyen Erbil, mekanı tek başına terk etti.

"EVLENMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Muhabirlerin "Sizi tek gördük. Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil "İnşallah inşallah. Çok istiyorum. Allah o günleri de bana göstersin" dedi.

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mehmet ali erbil çapkınlık Mehmet Ali Erbil

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