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Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Adana’da 3 ay önce kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ancak bir süre sonra tahliye edilen şahıs yine kapkaç yaptığı gerekçesiyle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, Şemse Ahmet, yolda yürürken arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, içinde 250 lira ve cep telefonunun olduğu çantasını "kapkaç" yöntemiyle alıp kaçtı.

Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

Adana’da 3 ay önce kapkaç yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ancak bir süre sonra tahliye edilen şahıs yine kapkaç yaptığı gerekçesiyle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, Şemse Ahmet, yolda yürürken arkasından motosikletle yaklaşan iki kişi, içinde 250 lira ve cep telefonunun olduğu çantasını "kapkaç" yöntemiyle alıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti kullanan şahsın E.K., kadının çantasını alan şahsın ise çok sayıda suç kaydı olan Abdurrahmin B. olduğunu tespit etti.
Polis zanlıları yakalamak için adreslerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan E.K.’nın olay anında kolunda sargı bezi olduğu olaydan sonra bezin çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki kapkaç zanlısı da tutuklandı.
Öte yandan, Abdurrahim B.’nin, 3 ay önce yine ‘kapkaç’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildiği, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uslanmaz kapkaççı yine yakalandı

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