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İğrenç olay! Sokak ortasında yaptığı hareket 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

İzmit'te daha önce taciz suçundan hapis yatan Metin Ş., cezaevinden çıktı. Sapık, 18 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunup, çantasını gasbetmeye çalışırken yakalandı.

Olay 5 Aralık günü, İzmit Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Ş. sokakta yürüyen 18 yaşındaki kızın yanına yaklaşıp elle tacizde bulundu. Bu sırada genç kızın çantasını gasbetmeyi de deneyen Metin Ş., genç kızın bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KAMERADAN TAKİP EDİLDİ

Genç kızın şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktan başlayarak yaklaşık 30 iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kameraları yardımıyla zanlının izini şehir merkezinde bulunan Fethiye Caddesi'ne kadar takip eden ekipler, Metin Ş.'nin her gün 17.30 ile 18.00 arasında bu caddeye geldiğini belirledi. Polis, dün Fethiye Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyon ile Metin Ş.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Metin Ş.'nin ifadesinde, sokak üzerinde genç kız ile tartıştıklarını, genç kızın kendisine çantasıyla vurduğunu, ancak herhangi bir cinsel taciz ya da gasp olayının gerçekleşmediğini iddia ettiği belirtildi. Metin Ş.'nin, 2008 yılında 3 farklı cinsel taciz ve yağma suçuna karıştığı, bu olaylardan dolayı da 10 yıldır hapiste bulunduğu, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Metin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar

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