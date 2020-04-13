HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

ABD’ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD uçak gemisi USS Theodere Roosevelt uçak gemisine sıçramasının ardından 1 denizci bugün koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Donanma, tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden denizcinin 30 Mart tarihinde durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alındığını aktarırken, denizcinin 9 Nisan tarihinden itibaren tedaviye yanıt vermediği ifade edildi.

Yetkililer, yapılan tüm müdahalelere rağmen denizcinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçak gemisinde 600’ye yakın personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yetkililer, hayatını kaybeden personelin ismi ve rütbesi hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan geminin kaptanı Albay Brett Cozier’inin Pentagona, gemide yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçtiNew York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
USS Theodere Roosevelt koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Diğer Haberler
Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

ABD'li ünlü sunucu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.