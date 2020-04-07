USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki kriz koltuğundan etti! ABD'de şok istifa

Modly ise Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını belirterek, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. Ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullanmıştı.

Kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çeken Modly, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Modly'nin kaptana yönelik suçlayıcı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İlk etapta sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Modly, dün ise ifadelerinin maksadını aştığı gerekçesiyle özür dilemişti.

Theodore Roosevelt gemisi, üzerindeki 5 bine yakın personelle Guam adasında karantinaya alınmıştı.

Gemideki Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 176'ya ulaşmışken Kaptan Cozier'in de Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. (AA)

