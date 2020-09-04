Uşşaki tarikatıyla ilgili iddialar büyüyor

Nurullah'ın geçen yıllarda devlet protokolünde ağırlandığı iddia edildi.Asıl adı "Eyüp Fatih Şağban" olan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunması suçlamasıyla tutuklanmasının ardından olaya tepkiler sürerken cinsel istismarı ortaya çıkartan Odatv'nin konuyla ilgili haberlerine de erişim engeli getirildi. Odatv'nin konuyla ilgili açıklamasına göre, istismarın yaşandığı Akyazı'daki Cumhuriyet Savcılığı Odatv hakkında "gizliliği ihlal" suçlamasıyla soruşturma açtı ve "Türkiye'nin günlerce konuştuğu tarikatın lideri çocuk istismarından tutuklandı" haberine erişim engeli getirildi. Odatv, Sulh Ceza Hakimliğinin gönderdiği kararda linkin hatalı yazıldığını ancak zaten kapatılmış olan portalın yayınını sürdürdüğü alana yasak gelmesini engellemek için haberi yayından kaldırdığını açıkladı. Odatv, "Yargı içinde Odatv'nin açığa çıkardığı istismarı örtmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için aldıkları kararda yazdıkları link hatalı olduğu halde mahkemenin ne yapmaya çalıştığını görerek haberi yayından kaldırmak zorunda kaldık! Sonuç olarak Türk yargısı, bir tarikat şeyhinin sapıklığının ortaya çıkarıldığı haberi yasakladı!" ifadesini kullandı. Ayrıca Akyazı Sulh Ceza Hakimliğinin bu konuda yapılacak bütün haberlere yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Odatv'nin ortaya çıkardığı cinsel istismar olayında, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 2 Eylül'de cezaevine gönderilmişti. Fatih Nurullah'ın siyasetçilerle ilişkisi bulunduğu iddiaları Öte yandan Fatih Nurullah'ın AKP'li siyasetçilerle bağlantısı olduğu ve devlet protokolünde ağırlandığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 2015 yılında Ankara’da Hacı Bayram Camisi Çevre Düzenlemesi ve Kitapçılar Çarşısı açılış törenine katılan Fatih Nurullah’ın eski Başkakan Yardımcısı Emrullah İşler ve dönemin Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan'ın yanında oturduğu belirtildi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Twitter üzerinden Uşşaki tarikatı liderinin Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile fotoğrafını paylaştı. Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Fatih Nurullah, "Hele İslami devlet olsun; en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cüppeleri biz giyeceğiz… Vakti gelir… Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" şeklindeki sözleriyle de gündeme gelmişti.