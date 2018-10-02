"Üssü boşaltın" anonsunu askeri savcı durdurmak istemiş

Özgüç, binbaşı Murat Bicil'in de bu sırada kendisini aradığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığından bahsettiğini belirterek, bunun üzerine kendisinin de nizamiyeye gittiğini, orada yüzbaşı ve binbaşı olduğunu söyleyenlerin yanı sıra kursiyer teğmenlerin de bulunduğunu ve güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla ilgili geldiklerini söylediklerini kaydetti.

Üssün 15 Temmuz'da nöbetçi amirliğini yapan Özgüç, saat 20.00 sıralarında nöbetçi astsubay Ümit Yıldız'ın arayıp 2 No'lu nizamiyeye güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında, bir binbaşının geldiğini öğrendiğini ve buna bakmak üzere nizamiyeye gittiğini anlattı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kursiyer teğmenlerin de faaliyet olduğu ve gelecek kişileri karşıladığını bildirdiğini anlatan Özgüç, bir süre sonra bir üsteğmenin cephanelikten mühimmat almak için aradığını, ona "Benim görevim değil." diyerek talebi reddettiğini aktardı.

Özgüç, telefonu kapatacakken kendini yarbay olarak tanıtan kişinin üs ve harekat komutanının bilgisi olduğunu söyleyip, mühimmat alma isteğini tekrarladığını dile getirerek, ona da "Benim yetkim yok." deyince yarbayın kızıp telefonu kapattığını bildirdi.

- "Özel paket gelecek"

Güvercinlikten de arandığına dikkati çeken Özgüç, "Yarım saat kadar özel bir paket, özel bir suçlu getireceğiz. Kuleye haber verir misiniz?" dediklerini söyledi. Özgüç, bunu tekrarlattığını ifade ederek, daha sonra kuleyi aradığını ve bilgiyi aktardığını anlattı.

Cüneyt Özgüç, 23.00 gibi muhabere merkezinden arandığını, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden (HKHM) gelen ve Ankara'da ilişik kesen, görevinden ayrılan personelin Ankara'daki birliklerine katılmasına yönelik mesajı iletip iletemeyeceğini sorduğunu, bunun üzerine uçak bakımı arayıp bu mesajı bildirdiğini kaydetti. Özgüç, bundan yaklaşık bir saat sonra muhabere merkezinden tekrar arandığını ve HKHM'nin emirlerine irtibat edilmemesi, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) iletilen emirlerine uyulmasına yönelik birkaç maddelik yeni bir mesaj geldiğinin bildirildiğini, bunun iletilmesinin istendiğini belirtti.