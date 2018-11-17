Üst düzey bir oyun deneyimine hazır olun

PlayStation 4, Xbox One ve PC için aksesuar üreten daha çok kaliteli kulaklıkları ile bilinen Astro firması bugün yeni bir ürün ile karşımıza çıktı. PlayStation 4 için geliştirilen ve lisanslı olan yeni kontrolcü özellikleri ile olduğu kadar fiyatı ile de dikkat çekiyor. Kişiselleştirilebilir bir yapıda olan Astro C40 TR PlayStation 4 kontrolcüsü, oyunculara üst düzey bir deneyim sunuyor.

Astro’nun PS4 için geliştirdiği C40 TR modeli, modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Kontrolcünün analog ve d-pad bölümlerini dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz klasik PS dizilimi dilerseniz de Xbox dizilimini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kontrolcünün trigger yani L2 ve R2 tuşlarının şiddeti de ayarlanabiliyor.

C40 TR’ın bir diğer özelliği ise d-pad bölümünün Xbox One Elite Controller’da olduğu gibi değişiklik yapılması. Daha rahat bir deneyim için d-pad’in şeklini hatta oyun türüne göre analog tuşlarını bile değiştirebiliyorsunuz.

PC ile de uyumlu olan bu kontrolcünün ince ayarları Windows’ta bir uygulama ile yapılıyor. Dilediğiniz tuşa dilediğiniz özelliği bu uygulama ile atayabiliyorsunuz. Tasarımsal açıdan oldukça şık görünen bu kontrolcünün fiyatı tam 199 dolar. Şimdilik ön siparişte olan kontrolcünün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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