Üst düzey darbe! Toplam ödül 7,1 milyon lira

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor. Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, şehir merkezi ve kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri takibe alıyor. Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde "üst düzey" sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE EN AĞIR DARBE İNDİRİLDİ



Güvenlik güçleri, 1 Ocak-19 Eylül tarihlerinde terör örgütünün sözde "üst düzey"ine en ağır darbesini indirdi. Bu süreçte 66'sı İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 91 sözde "üst düzey" terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 11'inin kırmızı, 6'sının mavi, 5'inin yeşil, 6'sının turuncu ve 38'inin de gri kategoride arandığı belirlendi.