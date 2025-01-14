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Üst düzey güvenlik önlemleriyle giriliyor! Fransa bu skandalı konuşuyor: 'Gizli devriye' tarihleri ifşa edildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 17:29
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Fransa'da nükleer denizaltı mürettebatının gerçek isimlerini ve profillerini kullandıkları Strava isimli "fitness" uygulamasıyla saklı tutulması gereken nükleer denizaltı devriye takvimini açık ettiği ortaya çıktı.

Üst düzey güvenlik önlemleriyle giriliyor! Fransa bu skandalı konuşuyor: 'Gizli devriye' tarihleri ifşa edildi

Le Monde’un haberine göre, daha önce dünya liderlerinin korumalarının kullandığı ve iş gezileri sırasında siyasilere eşlik eden korumaların konum bilgilerinin internet üzerinden izlenebilmesine izin veren ve bu nedenle güvenlik açığı yarattığı ileri sürülen Strava isimli "fitness" uygulaması, Fransa’nın gizli nükleer denizaltı devriye programını da kamuoyuna açık hale getirdi.

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NE ZAMAN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Fransa’nın Brest Limanı'na bağlı Longue Adası'ndaki üssünde faaliyet gösteren denizaltı mürettebatı ve askeri personelin Strava uygulaması üzerindeki spor etkinlikleri, nükleer denizaltı devriyelerinin ne zaman yapıldığını gösterdi.

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2 AY BOYUNCA ETKİNLİK YOK

Le Monde'un araştırması kapsamında, mürettebatın Strava uygulamasına girdikleri verilerinin, üs çevresinde yoğun şekilde spor yaptığı ve ardından yaklaşık 2 ay boyunca uygulamaya hiçbir spor etkinliği girmediği gözlemlendi.

Mürettebatın uygulamada aktif olmadığı dönemlerin ise devriyeye çıktığı zamanlara denk geldiği kaydedildi.

Üs yetkilileri Strava uygulamasına ilişkin güvenlik kontrollerinin sürdüğünü ve kullanıcıların yaptırımlara maruz kalabileceğini bildirdi.

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2 BİNDEN FAZLA KİŞİ...

Üssün güvenliği kara, deniz ve dron devriyeleriyle sağlanırken mürettebat ve görevlilerden oluşan 2 binden fazla kişi, üsse girişte yüz tanıma ve kimlik tespit kontrollerinden geçiriliyor. Çalışanların cep telefonları ve elektronik cihazları üsteki özel dolaplarda saklanıyor.

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Daha önce Le Monde, Emmanuel Macron, Joe Biden ve Vladimir Putin’in korumalığını yapan bazı görevlilerin kullandığı Strava isimli spor uygulaması ile iş gezileri dahil, hareketlerinin internet üzerinden izlenebildiğini ortaya çıkarmıştı.

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GÜVENLİK AÇIĞI YARATIYOR

Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu ve uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği ve bu uygulamanın önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanılmasının "benzeri görülmemiş ölçekte" güvenlik açığı yarattığı kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Fransa denizaltı Fitness nükleer uygulama
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