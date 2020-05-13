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Üst düzey kişilere suikastta kullanılacak silahlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin üst düzey isimlere yönelik suikastta kullanmak için hazırlayarak araziye gizledikleri silahlar ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin üst düzey isimlere yönelik suikastta kullanmak için hazırlayarak araziye gizledikleri silahlar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “BTÖ mensuplarının başta il ve ilçe merkezlerinde görevli üst düzey mülki ve adli erkan, güvenlik mensupları ve sözde ajan ilan ettikleri şahıslara yönelik suikast tarzı eylem arayışında oldukları, bu maksatla kullanıma hazır halde bazı silahları araziye gizledikleri tespit edilmiştir. Söz konusu silahların ele geçirilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Mayıs 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda; 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet dürbün monteli dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

(İHA)

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