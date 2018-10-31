Üst Düzey Suudi Prens Kaşıkçı Cinayeti Gölgesinde Riyad’a Döndü

Suudi prens Londra’da Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki protestolar sırasında atılan sloganlar ve eleştirilerde tüm kraliyet ailesinin suçlanmaması gerektiği mesajını vermiş, “Özellikle sorumlu olan başka yetkililer olabilir” sözleriyle Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın olası rolüne dikkat çektiği yorumları yapılmıştı. Prens Ahmed daha sonra yaptığı açıklamada da “Kral ve Veliaht Prens’in devletten ve alınan kararlardan sorumlu olduklarını net şekilde söyledim. Sözlerim başka şekilde yorumlanmamalı” demişti. Üst düzey prensin bu görüntüsünün sosyal medyada yer almasından sonra ülkesine ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Prens Ahmed bin Abdulaziz iki buçuk aydır İngiltere’nin başkenti Londra’daydı. Üst düzey Arap bir diplomata göre Prens Ahmed Amerikalı ve İngiliz yetkililerden güvenliği konusunda güvence aldı. Suudi bir kaynağa göre uzlaşı sağlanınca prens ülkesine dönme kararı aldı.

Prens Ahmed bin Abdulaziz Suudi Arabistan’da iktidardaki kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinden oluşan Bağlılık Konseyi’nin 3 üyesinden biriydi. Bin Abdulaziz, önceki veliaht prens Muhammed bin Nayef’in yerine Muhammed bin Selman’ın getirilmesine de karşı çıkmıştı.

Prens Ahmed’in Riyad’a dönüşüne Kral Selman’ın onay vermesi, 82 yaşındaki Suudi Kral’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bu yana karar alma sürecinde daha doğrudan rol üstlenmeye başladığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Prens Ahmed Riyad’a inişinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından karşılandı ancak o ana ilişkin Suudi basınında bir fotoğraf ya da görüntü yer almadı.

Reuters’a bilgi veren beş kaynağa göre, Kaşıkçı olayı Suudi Arabistan’da dengeleri o kadar etkiledi ki Kral Selman müdahale için devreye girmek durumunda kaldı. Ancak uzmanlara göre Prens Ahmed’in Muhammed bin Selman’ın yerine geçmesi olası değil. Uzmanlara göre üst düzey prensin dönüşüyle amaçlanan, bu hassas dönemde uluslararası topluma ve Batı ülkelerine olumlu bir mesaj vermek.

Prens Ahmed Suudi Arabistan’da 40 yıl boyunca içişleri bakanı yardımcısı olarak görev yapmış, bakan koltuğunda 5 aydan az bir süre oturduktan sonra 2012’de görevden alınmıştı.

