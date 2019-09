Üst düzey turizm yöneticileri Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Ayasofya’yı gezdi

SKYhub’ın Türkiye ofisi, 50’nin üzerinde turizm sektörünün üst düzey yöneticilerine Prof. Dr. İlber Ortaylı ile eşliğinde Ayasofya’yı gezdirdi.

Dünya çapında 70 ülke, 296 şehirde konumlanmış, 550’nin üzerinde ofisi ile Outgoing acentelerine B2B hizmet sunan SKYhub’ın Türkiye ofisi, işbirliği içinde olduğu turizm sektörü yöneticilerine sıra dışı bir deneyim yaşattı. Geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen organizasyonda özel izinlerini önceden temin etmek suretiyle, müze kapanışından hemen sonra Ayasofya’yı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın eşliğinde, 50’nin üzerinde turizm sektörünün üst düzey yöneticilerine gezdirdi. Organizasyona, Turizm sektöründeki Havayolu, Tur Operatörü, Otel ve organizasyon şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, genel müdür, satış müdürü, pazarlama ve operasyon müdürleri yoğun ilgi ile katılım gösterdi.

“Son yıllarda hem global pazarda, hem de Türkiye’de deneyim turizmi konusuna ciddi anlamda eğiliyoruz”

Prof. Dr. İlber Ortaylı eşliğinde SKYhub ile müzede bir gece adı verilen etkinlikle ilgili SKYhub’ın Yurt Dışı Grup Müdürü Orhan Durmuş, “SKYhub markası-çalışma modeli ilk defa Türkiye ofisimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve bugün Japonya merkezli dünyanın 70 ülkesinde faaliyet gösteren, global turizm sektöründeki lider firmalara hizmet sunan bir DMC organizasyon konumunu almıştır. Özellikle son yıllarda hem global pazarda, hem de Türkiye’de deneyim turizmi konusuna ciddi anlamda eğiliyoruz. Operasyonlarımızda mutlaka deneyim yaşatabileceğimiz dokunuşlar yaparak, seyahat programlarına renk katıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’de partnerlik yaptığımız firmalara böylesi özel bir gece düzenleyerek, konusunda otorite olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız ile Ayasofya müzesini sadece bize özel bir organizasyonda ve gece gezdirerek, seyahat sektörü profesyonellerine daha önce yaşamadıkları bir deneyim yaşatmayı hedefledik. Sadece İstanbul değil, Bursa, Ankara, İzmir gibi değişik illerden gelen turizm profesyonellerin de gelerek katılım sağladığı, çeşitli işleri nedeniyle katılamayarak üzüntülerini dile getiren profesyonellerin oluşu, böylesi bir tecrübenin onlar için de ne denli değerli olduğunun bir kanıtıydı” dedi.

“Etkilendiğim nadir işlerden biri oldu”

Türkiye’de M.I.C.E sektörünün en değerli organizasyonu olan ACE of M.I.C.E’ın Başkanı Volkan Ataman, “Mesleğimden dolayı bir çok etkinliğe katılıyorum. Dünyanın en önemli miraslarından olan Ayasofya’yı gece görüp, bir de İlber hocadan bire bir dinlemek beni çok mutlu etti. Açıkçası etkilendiğim nadir işlerden biri oldu. SKYhub ve H.I.S. ailesine bu güzel fikir ve organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.

M.I.C.E sektörünün değerli derneği I-MICE (Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği) Başkanı Hüseyin Kurt da organizasyon için, “Ayasofya’yı gece yaşamak. Yıllardır gezdiğimiz, yerli ve yabancı turist ağırladığımız bu güzide mekanda, bu sefer sadece bize özel, akşam programında misafirdik. SKYhub firmasının ağırlıklı MICE segmenti çalışan acentalara yönelik gerçekleştirdiği programda tarihin önemli bilim insanlarından olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızla gezme ve onun gözünden, dilinden Ayasofya’yı yaşama fırsatı yakaladık. Gerek İstanbul’dan gerekse birçok farklı şehirlerden gelen dostlarımızla keyifli ve bilgi dolu bir akşam yaşadık. İkramından, nazik ağırlamaya, imzalı kitaplara kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bir akşamdı. Emeği geçen başta Orhan Bey olmak üzere, tüm SKYhub ailesine çok teşekkürler” diye konuştu.

Katılımcılara; Prof.Dr. İlber Ortaylı hocanın bu geceye özel imzaladığı kitapları, turizm profesyonellerinin Türkiye’de ve dünyada gezdikleri ülke/şehirleri kazıyarak yıllarca duvarlarında sergileyebilecekleri özel bir harita hediye edildi. Prof. Dr. İlber Ortaylı eşliğinde SKYhub ile müzede bir gece olarak lanse edilen Ayasofya gezisi, başladığı gibi keyifle noktalandı.