HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Üst Düzey Türk Heyetinden Libya’ya Ziyaret

Üst Düzey Türk Heyetinden Libya’ya Ziyaret

17.06.2020 21:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan Türk heyeti Libya'ya gitti. Heyet başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac ile görüştü

Üst Düzey Türk Heyetinden Libya’ya Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan Türk heyeti Libya'ya gitti. Heyet başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac ile görüştü.

Türk heyetini Trablus Havalimanı’nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala karşıladı.

Türk heyetinin önceden açıklanmayan ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama Libya hükümetinden geldi. Buna göre, Türk heyeti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı ile de bir araya geldi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı; Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı’na göre açıklamada, iki ülke arasında Kasım 2019'da "güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" konularında imzalanan mutabakat muhtıraları ışığında Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunun da ele alındığı vurgulandı.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ve muhalif General Halife Hafter kuvvetleri arasındaki çatışmalar 2014 yılından bu yana devam ediyor. Türkiye, Libya’da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete destek veren ülkeler arasında. Hafter ise aralarında Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın bulunduğu ülkelerin desteğine sahip.

Libya’da farklı taraflara destek veren Türkiye ve Rusya arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan görüşmeler geçtiğimiz günlerde ertelenmişti. Görüşmelerde Libya ve Suriye krizlerinin ele alınması bekleniyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki temasların bakan yardımcısı düzeyinde devam edeceği, bakan düzeyinde görüşmelerin de ileri bir tarihte yapılacağı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı! Netanyahu'dan açıklama

İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

Kritik toplantı sonrası kararları açıkladı! NATO'dan Rusya hamlesi

NATO'dan Rusya hamlesi! Kararlar açıklandı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

Rusya ile ABD arasında 'tutuklu pazarlığı başladı' iddiası

Flaş iddia: Tutuklu pazarlığı başladı

Uzmanlar, Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Ukrayna’da vaka sayısı arttı: Karantina uzatıldı

Ülke şokta! Salgının başlamasından bu yana en yüksek vaka sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.