Üst Düzey Türk Heyetinden Libya’ya Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan Türk heyeti Libya'ya gitti. Heyet başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac ile görüştü.

Türk heyetini Trablus Havalimanı’nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala karşıladı.

Türk heyetinin önceden açıklanmayan ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama Libya hükümetinden geldi. Buna göre, Türk heyeti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı ile de bir araya geldi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı; Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı’na göre açıklamada, iki ülke arasında Kasım 2019'da "güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" konularında imzalanan mutabakat muhtıraları ışığında Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunun da ele alındığı vurgulandı.