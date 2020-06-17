Üst düzey Türk heyetten Trablus'a sürpriz ziyaret

Görüşmede Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönüşü de ele alındı.Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'nın başkenti Trablus'ta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet ile Es Serrac liderliğindeki Libya hükümeti arasında yapılan görüşmenin ardından UMH'dan yapılan açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Libya krizinin çözümüne dair fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Buluşmada, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'da altyapı ve petrol başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarının da görüşüldüğü ifade edilirken, geçen yıl Kasım ayında iki ülke arasında imzalanan "güvenlik ve askeri işbirliği" ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" mutabakat muhtıralarına dikkat çekildi.