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Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

31.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımların ele alınması ve yarından geçerli olmak üzere kafe ve restoranlar ile spor salonlarının açılması planlanıyor. Öte yandan, hafta sonu iki gün olan kısıtlamalar ise bir güne düşürülebilir.

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

Kademeli normalleşme kuralları bugün sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni normalleşme kararlarını açıklayacak.

Toplantı öncesi Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60 binden yaklaşık 7 bin civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21.00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" dedi.

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.

"OKULLARIN AÇILMASI KONUSU EN KRİTİK ALANLARDAN BİRİ"

Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, şöyle devam etti:

"Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek."

CUMARTESİ AÇIK, PAZAR KAPALI

Yetkili, hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günlerinin devam edebileceğini vurguladı.

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"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" diyen aynı yetkili, "Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme

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