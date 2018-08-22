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Üst geçidi kullanmayınca canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yakındaki üst geçidi kullanmayıp yol karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Üst geçidi kullanmayınca canından oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yakındaki üst geçidi kullanmayıp yol karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Belinden üstü çıplak olan kimliği belirsiz erkek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabah Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Bel üstü çıplak haldeki bir kişi, birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Ramazan İ. (26) yönetimindeki 07 FR 39 plakalı otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre ileri fırlayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Ramazan İ. ifadesi için polis merkezine götürülürken, ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Üst geçidi kullanmayınca canından olduÜst geçidi kullanmayınca canından olduÜst geçidi kullanmayınca canından olduÜst geçidi kullanmayınca canından oldu

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