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Üst geçidi kullanmayınca canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yakındaki üst geçidi kullanmayıp yol karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Haber Berkay KUNT-Süleyman EKİN-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA)ANTALYA'da yakındaki üst geçidi kullanmayıp yol karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yarı çıplak haldeki kimliği belirsiz erkek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, bu sabah Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Yarı çıplak haldeki bir kişi, birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Ramazan İnceler (26) yönetimindeki 07 FR 39 plakalı otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre ileri fırlayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ramazan İnceler ifadesi için polis merkezine götürülürken, ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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