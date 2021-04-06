HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üst geçidin altına girerek durabildi

Üst geçidin altına girerek durabildi

06.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde üst geçide çarpan ticarî araç sürücüsü yaralandı.Sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için Güzelyalı’dan Mudanya istikametine hareket eden M.A.

1/

Bursa’nın Mudanya ilçesinde üst geçide çarpan ticarî araç sürücüsü yaralandı.
Sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için Güzelyalı’dan Mudanya istikametine hareket eden M.A. idaresindeki 16 ACA 85 plakalı araç, Demirhane mevkii üst geçit lambalarında kırmızıya yakalanmamak için süratle geçti. Bursa İstikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 16 V 5259 plakalı hafif ticarî araç, Mudanya istikametine hatalı dönüş yapan araca çarptı. 85 plakalı araç savrularak üst geçidin ayağının altına girdi. Açılan hava yastığı sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaralı M.A’yı araçtan çıkararak Mudanya Devlet hastanesine götürdü. Burada müşahede altına alınan M.A’nın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer sürücü E.G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.