HABER

Üst geçit ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, kontrolden çıkıp üst geçidin beton ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Şişman (30), hayatını kaybetti.

Üst geçit ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Haluk ŞENTÜRK/TİREBOLU (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, kontrolden çıkıp üst geçidin beton ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Şişman (30), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçede Karadeniz Sahil Yolu, Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Şişman yönetimindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Ercan Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Üst geçit ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılarFar hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çiğ köfte keyfi15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çiğ köfte keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlendiği iddia edilen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da çok sayıda kişi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

Terör örgütüne ekim ayında darbe! 1090 terörist etkisiz hale getirildi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.