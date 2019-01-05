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Üst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Kıbrıs Meydanı'nda elektronik tablo satarken zabıtalarla tartıştığı ileri sürülen Ahmet K. üst geçidin çatısına çıkarak elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesti.

Üst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Kıbrıs Meydanı'nda elektronik tablo satarken zabıtalarla tartıştığı ileri sürülen Ahmet K. üst geçidin çatısına çıkarak elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ahmet K., polisle birlikte çatıya çıkarak üzerine atlayan arkadaşı tarafından güçlükle durduruldu.
Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ahmet K., elektronik tablo satarken zabıtalar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine zabıtalarla tartışan Ahmet K. meydandaki üst geçidin çatısına çıktı. Elinde bıçak ve Türk bayrağı olan Ahmet K., bir süre sonra üstündeki elbiseyi çıkarıp bıçakla vücudunu kesmeye ve çevredekilere bağırmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa sürede büyük kalabalık toplanırken, meydana giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ve diğer görevlilerin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ahmet K., vücudunu kesmeye ve çevresindekilere bağırmaya devam etti. Bu sırada polislerle birlikte Ahmet K.'nın bulunduğu yere çıkan arkadaşı Ahmet K.'nın üzerine atladı. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Ahmet K. itfaiye merdiveni ile indirilirken sinir krizi geçirdi. Sedyeye güçlükle alınan Ahmet K., ambulansla hastaneye götürüldü.

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Üst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurduÜst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurduÜst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurduÜst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurdu

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