HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattı

12.06.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da üst geçide çıkıp beton kolona oturan genç kız emniyet güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız, yanına gelen bekçileri görünce üst geçitten inip caddede koşarak trafiği tehlikeye soktu. Genç kız bekçiler tarafından yakalanıp sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattı

Olay, 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20’li yaşlardaki genç bir kız, üst geçidin beton kolonlarına oturdu.

Bekçilere silahlı saldırı! 3 kardeşten 2’si kovalamaca sonucu yakalandıBekçilere silahlı saldırı! 3 kardeşten 2’si kovalamaca sonucu yakalandı

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Burada tehlikeli hareketler yapmaya başlayan genç kızı görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Üst geçitte çevredekilere bağırmaya başlayan genç kızı, yanındaki erkek bir kişi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

37e38768-1161-41ab-b262-a734e70030d0

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerini yarım saat uğraştıran genç kız, bekçilerin yanına gelmeye çalıştığını görünce bir anda kaçmaya başladı. Trafiğin olduğu caddeye çıkan genç kız bir anda koşmaya başladı, arkasına takılan bekçilere yakalanmamak için de demir bariyerlerden atlayıp karşı şeride geçerek yolda ilerlemeye devam etti.

08fe1c89-87b5-4788-9a3f-6a255fd2a0a8

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan genç kız, şans eseri bir kazaya sebebiyet vermeden bekçiler tarafından yakalandı. Genç kız, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (İHA)

07a11f7a-2e9e-4575-bd77-0f1fee0ab175

21be3bf3-8319-4722-8fcc-a9507fe78dee

224ec9c3-b07f-4eee-a021-9db5cf37e0e0

a0e7b2f5-6d7a-4c0a-a10a-e5ed937b507c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ticari araçlarda üç yılda en çok kazayı kamyon sürücüleri yaptıTicari araçlarda üç yılda en çok kazayı kamyon sürücüleri yaptı
Anahtar Kelimeler:
antalya bekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Aşı yaptırdıktan sonra maske takılmalı mı? DSÖ açıkladı

Aşı yaptırdıktan sonra maske takılmalı mı? DSÖ açıkladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.