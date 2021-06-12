Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattı

Olay, 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20’li yaşlardaki genç bir kız, üst geçidin beton kolonlarına oturdu.

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Burada tehlikeli hareketler yapmaya başlayan genç kızı görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Üst geçitte çevredekilere bağırmaya başlayan genç kızı, yanındaki erkek bir kişi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerini yarım saat uğraştıran genç kız, bekçilerin yanına gelmeye çalıştığını görünce bir anda kaçmaya başladı. Trafiğin olduğu caddeye çıkan genç kız bir anda koşmaya başladı, arkasına takılan bekçilere yakalanmamak için de demir bariyerlerden atlayıp karşı şeride geçerek yolda ilerlemeye devam etti.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan genç kız, şans eseri bir kazaya sebebiyet vermeden bekçiler tarafından yakalandı. Genç kız, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (İHA)