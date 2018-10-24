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Üst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

İZMİT'te, üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan C.H.'yi (45) vatandaşlar ikna etti.

Üst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna etti

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan C.H.'yi (45) vatandaşlar ikna etti.
İzmit'te oturan C.H., intihar etmek amacıyla D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde bulunan üst geçide çıktı. Üst geçidin korkuluklarına çıkıp, ailevi sorunları olduğunu belirterek yaşamına son vereceğini kaydeden C.H.'yi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesi beklenirken, çevredekiler C.H.'ye eyleminden vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu. İkna olan C.H. korkulukların gerisinden üst geçide geçti. C.H., 112 Acil ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Üst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna ettiÜst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna ettiÜst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna ettiÜst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna etti

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